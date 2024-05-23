"Норникель" не будет платить финальные дивиденды за 2023 год

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания на ленте раскрытия.

Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет в заочной форме 28 июня, реестр для участия в нем закрывается 4 июня.

По итогам 9 месяцев 2023 года "Норникель" выплатил 915,33 рубля на одну акцию, всего - 139,92 млрд рублей (около $1,5 млрд по курсу на дату объявления рекомендации советом директоров). Этой выплатой "Норникель" фактически исчерпал доступный для распределения акционерам денежный поток за 2023 год, говорил CFО "Норникеля" Сергей Малышев. Скорректированный на выплату процентов и дивиденды миноритариям Быстринского ГОКа показатель составляет лишь $1,4 млрд.

Финальные дивиденды за 2022 год "Норникель" не выплачивал, ссылаясь на усиление геополитических рисков и новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности компании, а также для успешной реализации стратегических проектов.

После прекращения в начале 2023 года действия соглашения акционеров "Норникеля" менеджмент ориентировался на расчет дивидендов от free cash flow, что снизило поступления акционерам компании на фоне роста инвестиций в проекты развития рудной базы и экологическую программу. В целом "Норникель" планирует перечислять акционерам 50-75% FCF, говорили ранее представители компании.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.