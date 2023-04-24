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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Оператор аэропорта "Жуковский" впервые закончил год с чистой прибылью

Оператор аэропорта "Жуковский" впервые закончил год с чистой прибылью
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Рампорт Аэро", управляющее подмосковным аэропортом "Жуковский", в 2022 году получило 243 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчетности компании.

Выручка АО выросла в 2,3 раза, до 1,4 млрд руб., себестоимость продаж - на 46%, до 858 млн рублей.

Долгосрочные обязательства "Рампорта Аэро" за отчетный период почти не изменились, составив 3,3 млрд рублей. Краткосрочные обязательства сократились на 29%, до 572 млн рублей.

Объем пассажиропотока "Жуковского" за прошлый год не сообщался.

"Жуковский" открылся для обслуживания рейсов в 2016 году. С тех пор "Рампорт Аэро" ежегодно показывало отрицательный финансовый результат. Согласно отчетности компании, за 2016 год ее чистый убыток составил 450 млн рублей, за 2017 - 542 млн рублей, за 2018 - 676 млн рублей, за 2019 - 287 млн рублей, за 2020 - 749 млн рублей, за 2021 - 263 млн рублей.

"Рампорт Аэро" учредили в 2014 году ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (ЮЭМ, на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group) с долей 75% и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия" (25%). На конец 2020 года у ЮЭМ было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у Бориса Алешина. С июля 2022 года ЮЭМ принадлежит гражданке РФ Зарине Илуридзе, следует из данных ЕГРЮЛ.

Жуковский Рампорт Аэро Борис Алешин Ростех
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