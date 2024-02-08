Источники сообщили о смене владельцев аэропорта "Жуковский"

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковный аэропорт "Жуковский" в конце 2023 года обрел новых владельцев, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в авиаотрасли.

Три источника сказали, что нынешние бенефициары "Жуковского" близки к группе "Аэродинамика", объединяющей аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. По данным одного из них, новые собственники получили 75% в АО "Рампорт Аэро" - компании-операторе "Жуковского".

Еще два источника утверждают, что с начала года в "Рампорт Аэро" формируется новая управленческая команда, которую представляют менеджеры из "Аэродинамики".

"Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (ЮЭМ) с долей 75% и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия" (25%). Изначально ЮЭМ была структурой литовской группы Avia Solutions Group. Впоследствии литовцы покинули проект, продав долю в несколько этапов менеджменту "Жуковского". В частности, в 2018 году сообщалось, что собственником 22,5% в "Рампорт Аэро" стал председатель совет директоров компании Борис Алешин.

В последний раз "Рампорт Аэро" раскрывало сведения о своих владельцах в отчетности за 2021 год: 52,49% в компании было у ЮЭМ, 25,01% - у "ТВК Россия", 22,5% - у Алешина. По данным ЕГРЮЛ, до июля 2022 года 100% долей в ЮЭМ принадлежали нидерландской United Airports Management B.V., конечные бенефициары которой не раскрывались, затем компания перешла в собственность гражданки России Зарины Илуридзе.

В декабре 2023 года бенефициаром ЮЭМ стал Игорь Абраменко: 99% он получил через ООО "Промышленные инновации", 1% - напрямую, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Примерно в то же время, в январе этого года, у "Рампорт Аэро" сменился гендиректор: этот пост вместо Александра Коломийца занял Александр Сенин. Параллельно Сенин возглавил связанные с "Рампорт Аэро" компании "Рампорт АК", "Жиатур", "Жиа сервис".

По данным одного из источников, блокпакет "Рампорт Аэро" при этом остался у структуры "Ростеха" - но уже не у "ТВК Россия", которая находится в процессе ликвидации с ноября прошлого года, а у авиакомпании Red Wings. В отчете "ТВК Россия" сказано, что в сентябре 2023 года компания продала свой пакет в "Рампорт Аэро", покупатель там не указан.

"Интерфакс" направил запросы в "Рампорт Аэро", "Аэродинамику" и "Ростех".

"Жуковский" открылся в 2016 году. В прошлом году обслужил 1,45 млн пассажиров (+4% г/г): основную долю пассажиропотока обеспечили рейсы "Уральских авиалиний" и Red Wings.

В 2022 году "Рампорт Аэро" впервые за все годы работы получило чистую прибыль по РСБУ, которая составила 243 млн рублей. Выручка выросла в 2,3 раза, до 1,4 млрд рублей, себестоимость продаж - на 46%, до 858 млн рублей. Долгосрочные обязательства компании были на уровне 3,3 млрд рублей, краткосрочные - 572 млн рублей.