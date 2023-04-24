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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В Думу внесли поправки о расширении НДД на участок "Башнефти" и два участка "Роснефти" в ХМАО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, предполагающий, в частности, расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) для третьей группы месторождений (brownfields).

Законопроект № 343435-8 размещен в думской базе.

В систему предлагается включить три новых участка, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе, которые, как отмечается в пояснительной записке, нерентабельны в действующей системе налогообложения нефтяной отрасли. Исходя из предложенных министерством координат, речь идет о Петелинском и Фаинском участках "Роснефти", а также Кирско-Коттынском участке ПАО "Башнефти". В итоге общее количество месторождений третьей группы увеличится с 69 до 72.

Предлагается распространить поправки на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Также в законопроекте уточняются географические координаты участка недр № 68. По данным Росгеолфонда, это Ай-Еганский участок, которым распоряжается "ННК-Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (дочерняя структура "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова).

К 3-й группе НДД относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Республики Коми, со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет, участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области. Сейчас под систему НДД третьей группы попадают 69 участков, их перечень был существенно расширен с 1 января 2023 г., до этого в НДД были включены только 39 участков.

ХМАО Роснефть Башнефть Госдума
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