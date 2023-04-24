Налогоплательщики получат упрощенный механизм для жалоб на инспекции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В правительственном законопроекте № 343435-8, внесенном в Госдуму, предусмотрена упрощенная процедура рассмотрения жалоб на действие и бездействие налоговых органов, которая будет запускаться по инициативе самого налогоплательщика.

Предполагается, что в упрощенном порядке жалобы рассматривать будет тот налоговый орган, чьи акты ненормативного характера, действия и бездействие опротестовываются. На это отводится семь дней. По результатам налоговые органы могут полностью или частично удовлетворить жалобу или передать ее на рассмотрение выше. Такой порядок, по проекту, не должен распространяться на оспаривание результатов налоговой проверки.

Кроме того, законопроект содержит положения, которые расширяют инструментарий ФНС и ее управлений при рассмотрении в стандартном порядке жалоб налогоплательщиков (являются обязательными перед обращением в суд). Сейчас вышестоящий орган по итогам рассмотрения жалобы налогоплательщика может оставить ее без удовлетворения, отменить решение нижестоящего налогового органа полностью или частично либо принять новое. Поправки же разрешают ФНС и ее управлениям при полной или частичной отмене решений инспекций назначать "дополнительные мероприятия налогового контроля", то есть не ставить точку во внесудебном разбирательстве.