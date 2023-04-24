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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

ГК Softline объединит активы в сфере бизнес-приложений в единую компанию SL Soft

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российская ГК Softline создает компанию-вендора бизнес-приложений для корпоративных заказчиков, которая будет работать под брендом SL Soft, говорится в сообщении Softline.

В портфель SL Soft войдут как уже существовавшие в рамках подразделений группы Softline российские программные продукты, так и недавно приобретенные у ГК "Аплана".

В частности, в настоящее время портфель SL Soft включает в себя продукты в сфере управления персоналом; роботизации и интеллектуальной аналитики; управления цифровыми документами/контентом.

"Мы ставим себе амбициозные задачи кратного роста бизнеса в ближайшие годы – как за счет плотной работы с заказчиками и выхода на новые географические рынки, так и за счет постоянного совершенствования и расширения продуктовой линейки", - приводятся в сообщении слова члена совета директоров ГК Softline Тагира Яппарова.

ГК Softline – поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Российская компания была частью основанной Игорем Боровиковым международной группы Softline, которая летом 2022 года была разделена на российский и международный бизнес. Российский бизнес после разделения был продан Боровикову за символический $1, международный – продолжил работу, сменив название на Noventiq.

В апреле Боровиков и группа инвесторов решили продать 100% ГК Softline фонду под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал". Планируется, что сделка будет полностью завершена до 30 апреля этого года.

Оборот Softline в 2022 году по МСФО снизился на 9,1% и составил 70,7 млрд рублей. Скорректированная EBITDA сократилась на 28%, до 2,6 млрд рублей.

Softline
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