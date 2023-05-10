ГК Softline ожидает в 2023 году роста оборота на 39% - до 98 млрд рублей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Оборот российской группы компаний Softline по итогам 2023 года ожидается в размере 98 млрд рублей, что на 38,6% больше, чем в 2022 году, говорится в презентации компании к выпуску облигаций.

Валовая прибыль по итогам 2023 года прогнозируется в размере 22,5 млрд рублей, что в 1,8 раза превышает показатель за 2022 год.

Компания рассчитывает, что оборот от собственных решений в 2023 году составит 15,6 млрд рублей (против 6,6 млрд рублей в 2022 году), а валовая прибыль - 9,2 млрд рублей против 3,6 млрд рублей.

Чистый долг по итогам 2023 года ожидается в размере 3,9 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в 2022 году, показатель чистый долг/EBITDA увеличится до 1 с 0,6.

Группа ставит цель увеличить долю доходов от собственных продуктов и услуг в общем объеме оборота до 28% в 2025 году с 9% в 2022 году. В валовой прибыли эта доля должна вырасти до 60% с 29%.

В 2025 году, как рассчитывает компания, ее оборот превысит 140 млрд рублей, при этом более 40 млрд рублей должно приходиться на собственные решения. Валовая прибыль в 2025 году прогнозируется в размере более 35 млрд рублей, из которых свыше 20 млрд рублей должно приходиться на собственные решения.

ГК Softline - поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве.

Российская компания была частью основанной Игорем Боровиковым международной группы Softline, которая летом 2022 года была разделена на российский и международный бизнес. Российский бизнес после разделения был продан основателю Softline Игорю Боровикову за символический $1, международный - продолжил работу, сменив название на Noventiq.

В апреле Боровиков и группа инвесторов решили продать 100% компании фонду под управлением независимой управляющей компании ООО "ТЕТИС Кэпитал" (принадлежит АО "Тринфико"). Сделку планировалось закрыть до конца апреля.