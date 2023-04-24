"Цимлянские вина" в 2022 году получили рекордный убыток

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Цимлянские вина" (Ростовская область) в 2022 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 186,057 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании.

Этот показатель является антирекордным для "Цимлянских вин". До этого наибольший размер убытка компания получала в 2020 году, тогда он составил 176,983 млн рублей. Однако за 2019 году отчетность не раскрывалась в связи с нахождением предприятия в процедуре банкротства.

При этом, согласно отчетности, "Цимлянские вина" в 2022 году увеличили выручку в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом, до 533,707 млн рублей. Себестоимость выросла в 1,7 раза, до 474,938 млн рублей, валовая прибыль – в 10,9 раза, до 78,769 млн рублей. Однако коммерческие расходы выросли в 1,9 раза, до 89,3 млн рублей (управленческие – сократились на 2,2%, до 88,273 млн рублей), в результате чего компания не избежала убытка от продаж в размере 98,804 млн рублей (что на 23,5% меньше, чем годом ранее).

Убыток до налогообложения сложился в размере 130,975 млн рублей (снижение на 19,6%).

Кредиторская задолженность за 2022 год выросла с 787,512 млн рублей до 829,346 млн рублей, дебиторская – сократилась с 274,086 млн рублей до 218,108 млн рублей.

"Цимлянские вина" в 2022 году удвоили производство винодельческой продукции по сравнению с 2021 годом, до 292 тыс. дал. В 2023 году предприятие планирует произвести 471 тыс. дал винодельческой продукции.

В настоящее время площадь плодоносящих виноградников компании составляет 435 га.

"Цимлянские вина" возобновили производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" в процедуре банкротства выкупило права требования Сбербанка (на 376 млн рублей) и ВТБ (161 млн рублей), а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

В конце декабря 2022 года ФАС удовлетворила ходатайство компании "АПЕКС Менеджмент" (Москва, занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами) о покупке 50% "Цимлянских вин".

По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" являлось АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году). Актуальные данные о владельцах не раскрываются.