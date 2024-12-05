"Цимлянские вина" намерены в 2025 г. увеличить производство в 1,5 раза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - АО "Цимлянские вина" (Ростовская область) в 2025 году планирует произвести на 50% больше винодельческой продукции, чем в 2024 году, сообщила "Интерфаксу" директор по продажам компании Ольга Звонкова в кулуарах "Дней ритейла в Сибири".

"В 2024 году по сравнению с 2023 годом продажи уже выросли на 25%, мы подключили все федеральные сети. В 2025 году мы прогнозируем рост до 50%, потому что это позволяет объем виноматериалов. Мы уже его подготовили на 2025 год и поэтому ждем такой прорыв", - сказала Звонкова, добавив, что по итогам 2024 года планируется произвести около 4 млн бутылок вина, в 2025 году - 6-6,5 млн бутылок.

Она также сообщила, что компания в 2024 году увеличила площадь виноградников на 150 га, высажены молодые саженцы автохтонных сортов - "красностоп золотовский" и "цимлянский черный".

Как ранее сообщал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, в 2023 году площадь плодоносящих виноградников компании составляла 435 га.

Кроме этого, Звонкова заявила, что компания в 2025 году планирует выпустить три новые линейки тихих и игристых вин. Компания, по ее словам, также приступила к созданию туристического комплекса в городе Цимлянске, на улице Лазо. Сейчас там ведется реставрация гостиничного комплекса, уже запущен дегустационный зал.

По словам Звонковой, компания уже реализует свою продукцию во всех регионах России, а также в Белоруссии.

"Цимлянские вина" возобновили производство в полном объеме в сентябре 2019 года после того, как ООО "Паритет" в период нахождения "Цимлянских вин" в процедуре банкротства выкупило права требования Сбербанка (на 376 млн рублей) и ВТБ (161 млн рублей), а также выразило готовность погасить задолженность винзавода по обязательным платежам на 60 млн рублей. В октябре 2020 года суд утвердил мировое соглашение между "Цимлянскими винами" и кредиторами, начатая в июле 2018 года процедура банкротства была прекращена.

В конце декабря 2022 года ФАС удовлетворила ходатайство компании "АПЕКС Менеджмент" (Москва, занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами) о покупке 50% "Цимлянских вин".

По данным ЕГРЮЛ, с 7 ноября 2022 года единственным владельцем "Цимлянских вин" являлось АО "Сокол Девелопмент" (зарегистрировано в 2012 году). Актуальные данные о владельцах не раскрываются.