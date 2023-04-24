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Unilever в России в 2022 г. увеличил чистую прибыть почти в два раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Юнилевер Русь", представляющая в РФ интересы британо-нидерландского концерна Unilever, в 2022 году увеличила расходы на рекламу на 10,5%.

Как сообщается в ее отчетности, выручка компании в прошлом году снизилась до 84,9 млрд рублей с 85,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль выросла до 9,2 млрд рублей с 4,8 млрд рублей соответственно.

В прошлом году на рекламу было направлено 21,7 млрд рублей против 19,7 млрд рублей в 2021 году. В то же время затрат на маркетинговые услуги не было. В 2021 году этот показатель составлял 1,7 млрд рублей.

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Согласно пояснениям к отчетности, компания "в мае 2023 года планирует реализовать свою долю участия в ООО "Гурман", точная сумма сделки на момент составления отчетности не может быть определена".

По данным ЕГРЮЛ, компании принадлежит 100% этого общества.

Как сообщалось, "Гурман" (Тульская область) был зарегистрирован в 2021 году в рамках сделки по продаже Unilever компании KDV брендов соусов Calve (на территории России и СНГ) и "Балтимор" (по всему миру). Как сообщали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе компании, она "создана для операционного управления целевыми активами и в соответствии с условиями сделки в дальнейшем будет передана KDV". При этом там уточнили, что под целевыми активами имеются в виду активы, проданные KDV.

Unilever - один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой она вышла в 1992 году. После продажи бизнеса по производству соусов у Unilever в России остались площадки по выпуску мороженого в Тульской области и Омске, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге.

Unilever Юнилевер Русь РФ
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