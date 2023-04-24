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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Maire Tecnimont приостановила контракты с АГХК и "Казаньоргсинтезом"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Maire Tecnimont в 2020 году заключила контракт на "Проектирование, материально-техническое снабжение и оказание услуг на площадке (EPSS) в отношении установок полиэтилена и полипропилена и линейных альфа олефинов на Амурском ГХК (АГХК, совместное предприятие "СИБУРа" и китайской Sinopec), сообщила пресс-служба компании.

Из-за геополитической ситуации и введенных в отношении России санкций Maire Tecnimont и "Амурский ГХК" договорились приостановить работы до апреля 2023 года.

Компания уточняет, что сейчас проходит переоформление договоров с субподрядчиками и поставщиками на заказчика и расторжение остальных договоров с субподрядчиками и поставщиками.

Maire Tecnimont также сообщила, что в 2022 году был приостановлен контракт с "Казаньоргсинтезом" на инжиниринг и закупку оборудования по автоклавной установке ПВД/ЭВА.

Maire Tecnimont Амурский ГХК Казаньоргсинтез Sinopec СИБУР
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