"СИБУР" в июле определится с точными сроками запуска Амурского ГХК

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "СИБУР" сохраняет предварительные планы получения первой продукции на "Амурском газохимическом комплексе" (ООО "АГХК", 60% у "СИБУРа" и 40% у китайской Sinopec) в 2026 году, однако уточнит сроки в середине лета, сообщил "Интерфаксу" член правления - исполнительный директор ООО "СИБУР" Павел Ляхович.

"2026 год - механическая готовность и выход на пуско-наладку. После того, как Sinopec пройдет соответствующие согласования, мы сможем решение о сроках более конкретизировать. Я думаю, мы это сделаем примерно в июле. Сейчас давайте ориентироваться примерно на 2026 год", - сказал Ляхович в кулуарах Дня переработчика, который "СИБУР" проводит во Владивостоке 30 мая.

Руководитель производства пиролиза Александр Дмитриенко, выступая на мероприятии, сообщил, что механическая готовность может быть достигнута уже в четвертом квартале 2025 года.

"Наши планы - в 2025 году (IV квартал указан в материалах презентации компании - ИФ) получить механическую готовность и в 2026 году постепенно провести все пуско-наладочные работы и получить первую продукцию", - сказал Дмитриенко.

По его словам, "СИБУР" успел в 2022 году доставить практически все ключевое крупногабаритное оборудование, в том числе после поиска альтернативных поставщиков как внутри страны, так и в периметре дружественных стран.

"2021-2024 годы - доставка крупногабаритного оборудования. Сейчас еще идут бетонные работы, строятся подземные коммуникации, мы установили крупногабаритное оборудование, идет монтаж печей пиролиза", - отметил он.

Как сообщалось, мощности Амурского ГХК как будущего крупнейшего в мире комплекса по производству базовых полимеров составят 2,7 млн т в год - 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Строительство синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", который будет поставлять сырье - этан и СУГ.