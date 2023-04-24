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Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 1 тысячи менеджеров и членов советов директоров приобрели акции своих компаний в США в марте, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской фирмы Washington Service.

Сделки касаются более чем 600 компаний - максимального числа с мая 2022 года, как и количество инсайдеров-покупателей.

Кроме того, отношение числа инсайдеров-покупателей к числу инсайдеров-продавцов в марте достигло максимума с сентября 2022 года.

Более половины менеджеров и членов советов директоров, купивших акции своих компаний в прошлом месяце, представляют финансовый сектор. Это рекордный показатель не менее чем за два года.

По данным VerityData, наибольшую покупательную активность в марте проявили инсайдеры из американских региональных банков.

"Инсайдеры дают понять, что уверены в способности своих банков пережить бурю (кризис, вызванный крахом Silicon Valley Bank - ИФ). Такого рода сигналы определенно позитивны для инвесторов", - заявил директор исследований VerityData Бен Силверман.

Главный специалист по рыночной стратегии Crossmark Global Investments Виктория Фернандес оценивает ситуацию сдержаннее. "Не покупают ли инсайдеры, потому что считают необходимым поддержать котировки акций, а не потому что считают их недооцененными? Думаю, нужно быть бдительными", - цитирует ее слова WSJ.

США Washington Service Silicon Valley Bank
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