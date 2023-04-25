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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Минэнерго ждут через год стабилизации ставок на фрахт нефтяных танкеров

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ставки на фрахт нефтяных танкеров могут стабилизироваться в течение "года плюс", заявил на Национальном нефтегазовом форуме первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

Он отметил, что за последний год ставки снижаются после резкого роста из-за удлинения дистанции транспортировки российских энергоресурсов, но все еще находятся на высоком уровне.

По мере насыщения рынка инфраструктурой "рассчитываем, что в обозримом будущем, возможно, год плюс, ставки будут более нормальными, позволяющими вести более нормальную деятельность", сказал он, отметив, что это касается и сопутствующей финансовой инфраструктуры.

Минэнерго Павел Сорокин
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