В США предупредили о возможных попытках обхода price cap на нефть из России

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предупредило резидентов США о возможности попыток обхода price cap на российскую нефть при ее экспорте через нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", а также восточные порты, в частности, Козьмино, говорится в сообщении ведомства.

Управление отмечает, что ему известно о возможном предоставлении услуг лицами США при экспорте российской нефти выше "ценового потолка". По данным ведомства, это стало возможным в связи с манипулированием данными AIS (автоматической системы идентификации судов - ИФ), а также предоставлением неполных или ложных документов американским контрагентам.

"Некоторые танкеры могут манипулировать данными AIS, практикуя методы, известные как "спуфинг" (подмена GPS-данных судна - ИФ), чтобы скрыть тот факт, что они заходили в порт Козьмино или другие порты на восточном побережье Российской Федерации. Например, базовые данные слежения за судном могут показывать танкер в одном месте, но более сложные отчеты морских разведывательных служб могут показать, что судно заходило в порт Козьмино или другой восточный порт Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Оно также отмечает, что "спуфинг" может использоваться при перевалке нефти ship-to-ship.

Еще одним методом обхода price cap OFAC видит непрозрачность расходов на доставку российской нефти со стороны трейдеров. Ведомство отмечает, что в руководстве по применению "ценового потолка" расходы на фрахт, растаможивание и страхование не включены в предельную цену. "Неучет этих затрат может быть использован для сокрытия того факта, что российская нефть была куплена выше предельной цены", - подчеркивают в OFAC, отмечая, что инвойсы на услуги по фрахту, растаможиванию и страхованию должны выставляться отдельно от самой нефти и "по коммерчески разумным ставкам". Отказ контрагента предоставить документы, подтверждающие приобретение российской нефти/нефтепродуктов по цене price cap или ниже, должен служить "красным флагом" для покупателей, подчеркивает OFAC.

Как сообщалось, 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60/барр., для нефтепродуктов - в $100/барр. для дизтоплива и бензинов, $45/барр. - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

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