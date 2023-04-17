Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

В США предупредили о возможных попытках обхода price cap на нефть из России

В США предупредили о возможных попытках обхода price cap на нефть из России
Фото: Светлана Майорова/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) предупредило резидентов США о возможности попыток обхода price cap на российскую нефть при ее экспорте через нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", а также восточные порты, в частности, Козьмино, говорится в сообщении ведомства.

Управление отмечает, что ему известно о возможном предоставлении услуг лицами США при экспорте российской нефти выше "ценового потолка". По данным ведомства, это стало возможным в связи с манипулированием данными AIS (автоматической системы идентификации судов - ИФ), а также предоставлением неполных или ложных документов американским контрагентам.

"Некоторые танкеры могут манипулировать данными AIS, практикуя методы, известные как "спуфинг" (подмена GPS-данных судна - ИФ), чтобы скрыть тот факт, что они заходили в порт Козьмино или другие порты на восточном побережье Российской Федерации. Например, базовые данные слежения за судном могут показывать танкер в одном месте, но более сложные отчеты морских разведывательных служб могут показать, что судно заходило в порт Козьмино или другой восточный порт Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Оно также отмечает, что "спуфинг" может использоваться при перевалке нефти ship-to-ship.

Еще одним методом обхода price cap OFAC видит непрозрачность расходов на доставку российской нефти со стороны трейдеров. Ведомство отмечает, что в руководстве по применению "ценового потолка" расходы на фрахт, растаможивание и страхование не включены в предельную цену. "Неучет этих затрат может быть использован для сокрытия того факта, что российская нефть была куплена выше предельной цены", - подчеркивают в OFAC, отмечая, что инвойсы на услуги по фрахту, растаможиванию и страхованию должны выставляться отдельно от самой нефти и "по коммерчески разумным ставкам". Отказ контрагента предоставить документы, подтверждающие приобретение российской нефти/нефтепродуктов по цене price cap или ниже, должен служить "красным флагом" для покупателей, подчеркивает OFAC.

Как сообщалось, 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет Евросоюза и стран G7 на покупку российской нефти, с 5 февраля 2023 года - эмбарго на импорт нефтепродуктов. Кроме того, в аналогичные сроки начал действовать запрет на морские перевозки российских нефти и нефтепродуктов, если они продаются выше установленного потолка цен. Для нефти он пока установлен на уровне $60/барр., для нефтепродуктов - в $100/барр. для дизтоплива и бензинов, $45/барр. - на продукцию с низкой добавленной стоимостью (мазут, нафта).

Новость дополняется

OFAC США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Феликс Евтушенков вышел из совета директоров МТС на фоне британских санкций

Банк России выстроит систему шлюзов с зарубежными платежными системами

Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям

Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям

Бельгийская Aliaxis хочет купить финскую Uponor за 1,8 млрд евро

Дисконт Urals к Brent сократился до минимума с ноября-декабря

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%

Ставка windfall tax предполагается в размере 10%, но при досрочной уплате снизится до 5%

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });