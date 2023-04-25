Президент XPeng ждет сокращения мирового автопрома до менее 10 игроков за 5-10 лет

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Число мировых автопроизводителей в ближайшие 5-10 лет сократится менее чем до десяти, ожидает президент китайской XPeng Брайан Гу. Он сказал об этом Financial Times

По его мнению, рынок станет гораздо более концентрированным, и китайским компаниям потребуется продавать, в том числе за рубеж, не менее 3 млн машин в год для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.

"Нельзя работать только в Китае, если вы хотите попасть в этот "клуб 3 млн" - нужно быть глобальным игроком, - заявил Брайан Гу. - На наш взгляд, при таком сценарии должно экспортироваться, наверное, около половины объемов".

XPeng занимала 12-е место среди производителей электромобилей по продажам в КНР в первом квартале. За прошлый год компания продала более 120 тысяч машин, однако в январе-марте сократила реализацию почти вдвое.

Крупнейший автопроизводитель мира, японская Toyota, продала 10,5 млн машин в 2022 году, американская Tesla - 1,3 млн.

Ранее в апреле XPeng представила новую платформу электромобилей, которая позволит значительно сократить издержки. "Мы рассчитываем, что в ближайшие три года эта эволюционно-интеллектуальная архитектура будет основой технологического развития "умных" электромобилей", - отмечал глава компании Хэ Сяопэн.