Глобальные продажи электромобилей выросли в 2022 году более чем в 1,5 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мировые продажи электромобилей выросли на 55% в 2022 году и превысили 10 млн единиц, сообщает Международное энергетическое агентство (IEA).

Объемы реализации стали рекордными и превзошли продажи всех автомобилей в Евросоюзе (около 9,5 млн единиц). Примерно 60% электромобилей продано в Китае, где на них пришлось около половины общего объема продаж машин.

Количество электромобилей на мировых дорогах выросло на 60% и превысило 26 млн в 2022 году.

За три месяца 2023 года продано свыше 2,3 млн электромобилей, на четверть больше показателя годом ранее. Реализация ускорится во втором полугодии и к концу года достигнет 14 млн единиц, ожидает агентство.

Доля электромобилей в общих продажах машин составила 14% в 2022 году и может достичь 18% по итогам текущего года. В 2020 году показатель был на уровне 4%.