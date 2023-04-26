Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Глобальные продажи электромобилей выросли в 2022 году более чем в 1,5 раза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мировые продажи электромобилей выросли на 55% в 2022 году и превысили 10 млн единиц, сообщает Международное энергетическое агентство (IEA).

Объемы реализации стали рекордными и превзошли продажи всех автомобилей в Евросоюзе (около 9,5 млн единиц). Примерно 60% электромобилей продано в Китае, где на них пришлось около половины общего объема продаж машин.

Количество электромобилей на мировых дорогах выросло на 60% и превысило 26 млн в 2022 году.

За три месяца 2023 года продано свыше 2,3 млн электромобилей, на четверть больше показателя годом ранее. Реализация ускорится во втором полугодии и к концу года достигнет 14 млн единиц, ожидает агентство.

Доля электромобилей в общих продажах машин составила 14% в 2022 году и может достичь 18% по итогам текущего года. В 2020 году показатель был на уровне 4%.

Китай Евросоюз IEA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I квартале упал в годовом выражении в 2,8 раза

"Татнефть" купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн

"Татнефть" купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн

"Абрау-Дюрсо" выйдет на рынок энергетических напитков

"Абрау-Дюрсо" выйдет на рынок энергетических напитков

Казахстанская фондовая биржа отделит счета россиян и белорусов от счетов других клиентов

Врио гендиректора "Юнипро" стал Василий Никонов из "Роснефти"

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

СД "Фортум" по требованию Росимущества избрал нового гендиректора

Uniper с конца 2022 г. де-факто не может осуществлять операционный контроль над "Юнипро"

Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"

Глава Минфина США заявила, что Конгрессу следует повысить лимит госдолга "без условий"

Минцифры обеспокоилось нехваткой частот для телекома

Минцифры обеспокоилось нехваткой частот для телекома
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });