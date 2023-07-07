Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Продажи электромобилей в США выросли в полтора раза в I полугодии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем продаж электромобилей в США в первом полугодии 2023 года увеличился на 50% в годовом выражении и достиг 557 330 машин, показывают данные исследовательской компании Motor Intelligence.

Несмотря на впечатляющий подъем, темпы роста в сегменте электромобилей постепенно замедляются - в первом полугодии 2022 года рост составил 71%, в 2022 году в целом - 65%.

Сейчас на автомобили с электроприводом приходится около 7,2% всего американского авторынка против 5,4% годом ранее.

Тем временем запасы нераспроданных электромобилей у дилеров составляют порядка 90 тыс. машин - этого хватит на 92 дня продаж по сравнению со средним показателем по отрасли в 51 день.

Абсолютным лидером американского рынка электромобилей является Tesla c долей рынка порядка 60%. Продажи Model Y за год подскочили на 52,9%, до 200,5 тыс. автомобилей, Model 3 - на 11,3%, до 112,8 тыс. машин. Между тем реализация Model X увеличилась всего на 3,7%, до 13,5 тыс. единиц, Model S - упала на 29,3%, до 10,1 тыс.

Наиболее существенный подъем спроса зафиксирован на электромобиль Chevrolet Bolt - в 4,6 раза, до 33,7 тыс. машин. Продажи электропикапа Ford F-Series Electric подскочили в 3,8 раза, до 8,8 тыс., Volkswagen ID.4 - в 3,7 раза, до 16,5 тыс., Rivian R1T - почти в три раза, также до 16,5 тыс.

Хорошо показали себя новинки - продажи модели bZ4X производства Toyota и Ioniq 6 от Hyundai превысили 3 тыс. машин в январе-июне, реализация Mercedes-Benz EQS SUV и Nissan Ariya составила более 5 тыс. автомобилей.

США Motor Intelligence
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена бензина Аи-92 на бирже выросла до нового рекорда

Цена бензина Аи-92 на бирже выросла до нового рекорда

Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили вырастет с 1 августа

Утильсбор на ввозимые в РФ для перепродажи автомобили вырастет с 1 августа

Спотовая цена газа в Европе восстанавливается после снижения в четверг

Спотовая цена газа в Европе восстанавливается после снижения в четверг

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет

Нефть Brent подорожала до $76,85 за баррель

Нефть Brent подорожала до $76,85 за баррель

Финансовый конгресс ЦБ: надежда на раскрытие

Рубль в четверг сумел отыграть значительную часть утренних потерь

Рубль в четверг сумел отыграть значительную часть утренних потерь

Brent подешевела до $75,46 за баррель на фоне общего снижения аппетита к риску

ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа

ЦБ РФ допускает повышение ставки, но будет ли оно разовым или запустит цикл - вопрос анализа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });