Продажи электромобилей в США выросли в полтора раза в I полугодии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем продаж электромобилей в США в первом полугодии 2023 года увеличился на 50% в годовом выражении и достиг 557 330 машин, показывают данные исследовательской компании Motor Intelligence.

Несмотря на впечатляющий подъем, темпы роста в сегменте электромобилей постепенно замедляются - в первом полугодии 2022 года рост составил 71%, в 2022 году в целом - 65%.

Сейчас на автомобили с электроприводом приходится около 7,2% всего американского авторынка против 5,4% годом ранее.

Тем временем запасы нераспроданных электромобилей у дилеров составляют порядка 90 тыс. машин - этого хватит на 92 дня продаж по сравнению со средним показателем по отрасли в 51 день.

Абсолютным лидером американского рынка электромобилей является Tesla c долей рынка порядка 60%. Продажи Model Y за год подскочили на 52,9%, до 200,5 тыс. автомобилей, Model 3 - на 11,3%, до 112,8 тыс. машин. Между тем реализация Model X увеличилась всего на 3,7%, до 13,5 тыс. единиц, Model S - упала на 29,3%, до 10,1 тыс.

Наиболее существенный подъем спроса зафиксирован на электромобиль Chevrolet Bolt - в 4,6 раза, до 33,7 тыс. машин. Продажи электропикапа Ford F-Series Electric подскочили в 3,8 раза, до 8,8 тыс., Volkswagen ID.4 - в 3,7 раза, до 16,5 тыс., Rivian R1T - почти в три раза, также до 16,5 тыс.

Хорошо показали себя новинки - продажи модели bZ4X производства Toyota и Ioniq 6 от Hyundai превысили 3 тыс. машин в январе-июне, реализация Mercedes-Benz EQS SUV и Nissan Ariya составила более 5 тыс. автомобилей.