Росстат прекратил публикацию статистики по добыче нефти в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Росстат прекратил публикацию данных о нефтедобыче в России, свидетельствует представленный в среду доклад о промышленном производстве в I квартале 2023 года.

Ранее ведомство ежемесячно предоставляло данные по добыче с учетом газового конденсата и без, но в нынешнем докладе эта статистика отсутствует. В Росстате не стали комментировать ее исключение.

Как сообщалось, ранее Минэкономразвития не стало раскрывать ряд данных в своем макропрогнозе на 2023-2026 годы, в том числе прогноз по добыче нефти. Источник, знакомый с ходом обсуждения документа, пояснял "Интерфаксу", что "ввиду противодействия санкционным решениям в открытой части прогноза исключили всевозможные показатели, открытие данных по которым может нанести вред деятельности, в основном это данные по ТЭК".

"В частности, закрыты прогнозные данные в сфере ТЭК по объемам добычи и экспорта, а также экспортным ценам", - сказал он.

В докладе Росстата о промышленном производстве за март исключены данные только по производству нефти. Статистика по газу, СПГ и нефтепродуктам обнародована.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в РФ в марте составила 9,58 млн б/с (без учета конденсата), что на 290 тыс. б/с ниже, чем в феврале. Организация отмечала, что снижение производства было менее запланированного властями уровня в 500 тыс. б/с.