Новак заявил, что РФ в апреле вышла на обещанное сокращение добычи нефти

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в России в 2023 году, как прогнозируется, снизится на 20 млн т - до 515 млн т, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак; он также заявил, что РФ в апреле вышла на обещанное ранее сокращение добычи нефти.

"Общая добыча (вместе с газовым конденсатом), которую мы прогнозируем, это 515 млн тонн. Если сравнивать с прошлым годом - у нас было 535 (млн тонн - ИФ), то есть минус 20 млн тонн (3,7% - ИФ)", - сказал он, не уточнив, падает ли добыча конденсата ввиду снижения газодобычи.

Новак отметил, что в апреле Россия снизила добычу нефти (без конденсата) на уровень, который обещала, - на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем февраля (рассчитывается на основании данных независимых источников).

РФ объявила о планах снизить добычу нефти на 500 тыс. б/с в марте по отношению к февралю, затем продлила поддержание такого уровня на апрель-июнь, а далее - до конца года, вместе с рядом стран ОПЕК+.

"Да, в апреле мы вышли на сокращение, наши компании выполняют свои обязательства. На 500 тыс. б/с мы сократили", - подчеркнул Новак, не уточнив объем добычи.

По данным ОПЕК, в феврале Россия добывала 10 млн баррелей нефти в сутки (без конденсата).

За два месяца 2023 года производство нефти с конденсатом в РФ составило, по данным Росстата, 88,1 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.

Росстат в марте прекратил публикацию данных о нефтедобыче в стране, свидетельствует представленный в среду доклад о промышленном производстве в I квартале 2023 года.