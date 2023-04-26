Росстат оценил производство СПГ в РФ в марте как максимальное за год

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в марте 2023 года было максимальным за последние 12 месяцев, сообщил Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,9 млн т, что на 2,8% меньше, чем в марте 2022 года, но на 13,5% больше, чем в феврале 2023 года. За первые три месяца 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года на 7,2% и составило 8,0 млн т", - говорится в сводке ведомства.

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой.

Большая часть СПГ в России выпускается на заводе "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF) в Арктике. Производство этого энергоресурса наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

В РФ крупнотоннажный СПГ также выпускают заводы "Сахалинской Энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка, установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.