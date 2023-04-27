Закачка газа в ПХГ Европы оказалась на недельном минимуме

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Кампания по закачке газа в подземные хранилища Европы продолжается очень скромными темпами, однако увеличение запасов в сутки на 0,2 процентных пункта (средний темп за последнюю неделю) уже может обеспечить достижение целевого уровня в 90% и более к началу зимы.

Однако впереди - летняя жара, которую сложно пережить без работающих кондиционеров, и череда летних профилактических ремонтов. Все это также повлияет на наличие свободного газа для закачки.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на четверг в объеме 41,7 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка среду была 40,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,7 млн куб. м на 27 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Спотовая цена за минувшие сутки потеряла 3%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $444 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $416; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $401.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов газа составляет 58,29% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 25 апреля резервы удалось увеличить на 0,14 процентного пункта. Это минимальный уровень за неделю. В целом апрельские темпы заметно уступают обычным уровням инъекций за последние пять лет.

В "Газпроме" предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 66%. Французские терминалы постепенно возвращаются в работу после масштабных забастовок.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США открыли сезон закачки газа в ПХГ - это произошло с опозданием примерно на неделю.

За очередную отчетную неделю резервы выросли на 2,1 млрд куб. м - это примерно в два раза больше, чем обычно в данный период. Текущий уровень запасов составляет 40%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.