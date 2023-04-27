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Чистая прибыль Merck в I квартале упала на 35% из-за разовых расходов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. зафиксировала 35-процентное снижение чистой прибыли в первом квартале 2023 года, в частности, из-за разовых расходов, связанных с приобретением Imago BioSciences Inc.

Merck улучшила прогнозы на весь текущий год, отметив сохранение высокого глобального спроса на ее ключевые препараты.

Как говорится в пресс-релизе Merck, чистая прибыль в минувшем квартале уменьшилась до $2,82 млрд, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению с $4,31 млрд, или $1,7 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает в себя единовременные расходы в размере $0,52 на акцию, связанные, преимущественно, с покупкой Imago BioSciences.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $1,4 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,32 на акцию.

Квартальная выручка Merck снизилась на 9%, до $14,49 млрд при консенсус-прогнозе экспертов в $13,793 млрд. Показатель без учета курсовых разниц уменьшился на 5%.

Выручка фармацевтического подразделения Merck упала на 10%, до $12,72 млрд. Реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, подскочила на 20%, до $5,8 млрд. В то же время продажи препарата Lagevrio, применяемого для лечения COVID-19, упали более чем в 8 раз, до $392 млн.

Выручка подразделения по выпуску ветеринарных препаратов увеличилась на 1%, до $1,49 млрд.

Согласно прогнозу Merck, в 2023 году ее скорректированная прибыль составит $6,88-7 на акцию (предыдущий прогноз - $6,8-6,95 на акцию), выручка - $57,7-58,9 млрд (предыдущий прогноз - $57,2-58,7 млрд). Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $6,91 на акцию и $58,3 млрд.

Акции Merck прибавляют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,2%.

Merck
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