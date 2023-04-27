Сменился гендиректор "Нижнекамскнефтехима"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) 26 апреля избрал новым генедиректором предприятия Марата Фаляхова, до последнего времени работавшего первым замгендиректора компании по производству, операционной эффективности и развитию, сообщила пресс-служба НКНХ.

Его предшественник на посту главы компании Игорь Климов, назначенный на эту должность в июне 2022 года, избран председателем совета директоров компании.

В качестве председателя совета директоров "Нижнекамскнефтехима" Климов сосредоточится на вопросах стратегического развития предприятия, в том числе на дальнейшей работе по внедрению единых стандартов, а также будет курировать ключевые организационные и инвестиционные проекты, отмечается в сообщении.

До последнего времени совет директоров НКНХ возглавлял гендиректор "СИБУРа" Михаил Карисалов.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".