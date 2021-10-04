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"СИБУР" завершил покупку "ТАИФа" за акции и облигации

Доли Михельсона, Тимченко и Шамалова в "СИБУРе" должны снизиться по итогам сделки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "СИБУР" сообщил, что закрыл сделку по приобретению 100% АО "ТАИФ", куда входят "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" и ТГК-16.

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"СИБУР" планировал сначала купить 50% плюс одна акция "ТАИФа" и получил опцион на покупку в 2024-2030 гг. оставшегося пакета. Предполагалось, что контрольный пакет будет выкуплен за 15% акций "СИБУРа", а оставшийся - оплачен облигациями объединенной компании. Однако недавно было принято решение об ускоренной покупке 100% "ТАИФа".

Еврокомиссия одобрила сделку 1 октября.

В рамках сделки контрольный пакет "ТАИФа" был оценен в $4 млрд, оставшаяся часть - в $3 млрд, а объединенная компания - в $26,8 млрд.

После завершения всех инвестиционных проектов объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, объединенные мощности которых составят 8 млн т полиолефинов и 1,2 млн т каучуков.

По итогам сделки доля Леонида Михельсона в "СИБУРе" может снизиться с 36% до 31%, Геннадия Тимченко - с 17% до 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути - с 10% до 8,5%, доля "СОГАЗа" - с 12,5% до 10,625%, доля действующего и бывшего топ-менеджмента - с 14,5% до 12,325% (из них доля Кирилла Шамалова сократится с 3,88% до 3,3%, доля Дмитрия Конова - с 3,24% до 2,8%).

Официальной информации о структуре акционеров "ТАИФа" нет, считается, что основным владельцем бизнеса является семья бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В итоге акционерами "СИБУРа" станут восемь акционеров "ТАИФа", никто из них не получит пакет свыше 5%, то есть он не подлежит официальному раскрытию. Среди акционеров "ТАИФа" также были председатель совета директоров "ТАИФа" Альберт Шигабутдинов и его сын Тимур Шигабутдинов (сейчас занимает пост замгендиректора НКНХ). Заместитель председателя совета директоров "ТАИФа" Рустем Сультеев и его супруга Лидия Сультеева через ООО "Вулкан" владели 19,9%, Сультееву также через ООО "Проминвест" принадлежало 8,01% акций. В числе акционеров также "засветились" Сергей Пороцкий - 4,84%, "ВТНПО "Казань" (заместитель гендиректора ОАО "ТАИФ" В.Пресняков) - 4,5%, банк "Аверс" - 2,42% (бенефициары А.Шигабутдинов, Р.Шигабутдинов, Т.Шигабугдинов, Г.Сафина, В.Пресняков, Р.Шаймиев, Р.Сультеев и главный бухгалтер ОАО "ТАИФ" Ольга Игнатовская).

Кроме того, миноритарные пакеты принадлежали Micopex Export-import Gmbh (Австрия) - 1,02%, Djikanovic-Koprivica Mirjanа (Австрия) - 0,99%, Koprivica Nikola (Австрия) - 0,99%.

СИБУР ТАИФ Леонид Михельсон Геннадий Тимченко Кирилл Шамалов Казаньоргсинтез Нижнекамскнефтехим Альберт Шигабутдинов

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