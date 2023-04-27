Vale в I квартале сократила чистую прибыль на 51% к предыдущему кварталу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Бразильская Vale в I квартале 2023 года сократила чистую прибыль на 51% в квартальном измерении, до $1,83 млрд.

Скорректированная EBITDA компании сократилась на 26% к предыдущему кварталу, до $3,7 млрд, сообщила компания.

Маржа по скорректированной EBITDA составила 42% против 39% годом ранее.

Выручка стала меньше на 29% в квартальном исчислении и составила $8,4 млрд.

Добыча железной руды в прошлом квартале упала до 45,9 млн тонн с 81,2 млн тонн кварталом ранее, производство никеля составило 40 тыс. тонн (58 тыс. тонн в IV квартале), меди - 63 тыс. тонн (72 тыс. тонн в IV квартале).

Чистый долг Vale на конец квартала составил $8,2 млрд против $7,9 млрд кварталом ранее.

Vale - крупнейший производитель железной руды и никеля в мире, обеспечивает четверть мировых поставок желруды.