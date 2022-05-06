Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Vale подписала долгосрочное соглашение с Tesla о поставках никеля

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бразильская Vale SA сообщила, что подписала долгосрочное соглашение о поставке никеля с американским производителем электромобилей Tesla Inc.

Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Vale - крупнейший в мире производитель никеля и железной руды. Компания сообщила, что планирует поставлять Tesla никель, производимый в Канаде.

Никель является ключевым элементом в производстве аккумуляторов, используемых в большинстве электромобилей, пишет MarketWatch. В сообщении Vale говорится, что соглашение соответствует планам бразильской компании по наращиванию продаж никеля на рынке электромобилей.

В марте компания подписала многолетнее соглашение о поставке никеля шведскому производителю батарей Northvolt AB.

Vale Tesla США Канада Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи

Shell приостановит работу российских АЗС и завода ГСМ в рамках продажи

VEON признал ущерб репутации из-за связи основного акционера с Фридманом

Правительство опубликовало перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг включил больше 50 автобрендов в перечень параллельного импорта

Минпромторг включил больше 50 автобрендов в перечень параллельного импорта

Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

ЦБ РФ сообщил о замедлении работы сервисов своей платежной системы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });