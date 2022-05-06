Vale подписала долгосрочное соглашение с Tesla о поставках никеля

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бразильская Vale SA сообщила, что подписала долгосрочное соглашение о поставке никеля с американским производителем электромобилей Tesla Inc.

Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Vale - крупнейший в мире производитель никеля и железной руды. Компания сообщила, что планирует поставлять Tesla никель, производимый в Канаде.

Никель является ключевым элементом в производстве аккумуляторов, используемых в большинстве электромобилей, пишет MarketWatch. В сообщении Vale говорится, что соглашение соответствует планам бразильской компании по наращиванию продаж никеля на рынке электромобилей.

В марте компания подписала многолетнее соглашение о поставке никеля шведскому производителю батарей Northvolt AB.