ДВМП вышло в прибыль по РСБУ в 2022 году

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в 2022 году составила 20,546 млн рублей против убытка в 3,633 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка ДВМП повысилась на 67%, до 7,7 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях выросли в 4,3 раза, до 9,54 млрд рублей. Прочие доходы увеличились в 2,7 раза, до 1 млрд рублей.

Объем долгосрочных заемных обязательств компании на 31 декабря 2022 года вырос в 2,9 раза, до 25,247 млрд рублей. Объем краткосрочных заемных обязательств сократился с 27,8 млрд рублей до 14,5 млрд рублей.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч. Флот под управлением группы состоит из 33 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.