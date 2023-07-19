ВМТП в I полугодии увеличил перевалку контейнеров на 24%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в транспортную группу FESCO) в январе-июне 2023 года увеличило перевалку контейнеров на 24% в годовом исчислении - до 429 987 TEU, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе FESCO.

Представитель группы отметил, что, по данным ВМТП, стивидор сохраняет первое место по обработке контейнеров в стране. На втором месте - контейнерный терминал "НУТЭП" (входит в "ДелоПортс" - стивидорный актив группы компаний "Дело"), переваливший в первом полугодии 338 399 TEU. На третьем - ООО "Восточная стивидорная компания" (Приморский край, входит в группу Global Ports), обработавшее 318 711 TEU.

"Владивостокский морской торговый порт следует мировой тенденции по контейнеризации перевозок. Мы оптимизируем имеющиеся площади под обработку контейнеров - в 2023 году ввели в строй специализированную площадку 13,5 тыс. кв. м. Продолжается закупка новой техники, только в этом году приходит 73 единицы. Важное значение имеет и оптимизация производственных процессов - немалую роль при этом играют цифровизация и внедрение современных IT-решений", - заявил через пресс-службу гендиректор ПАО "ВМТП" Николай Ермолаев.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока. В 2022 году стивидор перевалил 13,4 млн тонн грузов, что на 3,7% больше, чем в 2021 году. В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тыс. TEU.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.