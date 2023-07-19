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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

ВМТП в I полугодии увеличил перевалку контейнеров на 24%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в транспортную группу FESCO) в январе-июне 2023 года увеличило перевалку контейнеров на 24% в годовом исчислении - до 429 987 TEU, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе FESCO.

Представитель группы отметил, что, по данным ВМТП, стивидор сохраняет первое место по обработке контейнеров в стране. На втором месте - контейнерный терминал "НУТЭП" (входит в "ДелоПортс" - стивидорный актив группы компаний "Дело"), переваливший в первом полугодии 338 399 TEU. На третьем - ООО "Восточная стивидорная компания" (Приморский край, входит в группу Global Ports), обработавшее 318 711 TEU.

"Владивостокский морской торговый порт следует мировой тенденции по контейнеризации перевозок. Мы оптимизируем имеющиеся площади под обработку контейнеров - в 2023 году ввели в строй специализированную площадку 13,5 тыс. кв. м. Продолжается закупка новой техники, только в этом году приходит 73 единицы. Важное значение имеет и оптимизация производственных процессов - немалую роль при этом играют цифровизация и внедрение современных IT-решений", - заявил через пресс-службу гендиректор ПАО "ВМТП" Николай Ермолаев.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока. В 2022 году стивидор перевалил 13,4 млн тонн грузов, что на 3,7% больше, чем в 2021 году. В том числе перевалка контейнеров выросла на 1,4% - до более 768 тыс. TEU.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ВМТП Владивосток Николай Ермолаев Приморский край
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