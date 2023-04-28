Производитель удобрений Yara сократил квартальную выручку на 30%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Норвежская Yara, один из крупнейших в мире производителей удобрений, в I квартале 2023 года сократила скорректированную EBITDA в 2,8 раза в годовом исчислении, до $487 млн, говорится в сообщении компании. Выручка Yara снизились на 30% и составила $4,2 млрд.

Квартальная чистая прибыль упала до $104 млн ($0,41 на акцию) с $944 млн ($3,71 на акцию) годом ранее.

На результаты компании повлияло "отвесное" падение цен на удобрения в сравнении с сильным I кварталом 2022 года и сокращение производства, отмечает Yara. Выпуск аммиака в январе-марте снизился на 20% г/г, до 1,4 млн тонн, удобрений и промышленной продукции - на 17%, до 4 млн тонн. Продажи Yara просели на 21%, до 6,6 млн тонн.

Адаптируясь к рыночным условиям, в I квартале Yara сократила загрузку мощностей по производству аммиака на 0,6 млн тонн в год (44% от мощностей компании в Европе), удобрений - на 1,3 млн тонн в год (30% от мощностей в Европе). На конец апреля загрузка европейских мощностей Yara была уменьшена на 2,8 млн тонн аммиака и 3,9 млн тонн удобрений в год, то есть на 58% и 23% соответственно.

"Однако мы видим сокращение предложения азотных удобрений во втором квартале в совокупности с сильным спросом на европейском рынке, обусловленным снижением цен и ростом доступности удобрений для фермеров", - отметил генеральный директор Свен Хольстер.