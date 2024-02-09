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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Продажи производителя удобрений Yara в 2023 году сократились из-за санкций

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская Yara, один из крупнейших в мире производителей удобрений, в 2023 году сократила продажи на 5% к 2022 году, до 30,1 млн тонн, из-за "сокращения доступности сторонней продукции после введения антироссийских санкций".

Компания также сообщила, что в 2023 году незначительно увеличила выпуск удобрений и промышленной продукции (до 18,4 млн тонн). Производство аммиака снизилось на 2%, до 6,4 млн тонн.

В IV квартале 2023 года Yara сократила скорректированную EBITDA в 1,8 раза к аналогичному периоду 2022 года - до $576 млн.

Выручка снизились на 34% и составила $3,6 млрд.

Квартальная чистая прибыль упала до $246 млн против $766 млн годом ранее.

По итогам 2023 года выручка Yara сократилась на 35% и составила $15,5 млрд. Скорректированная EBITDA просела в 2,9 раза, до $1,7 млрд. Чистая прибыль составила всего $54 млн в сравнении с $2,8 млрд за 2022 год.

Yara отмечает, что в начале 2024 года на рынке азотных удобрений в Европе и США наблюдается рост покупательской активности и повышение цен при более низком объеме предложения. В частности, ввод мощностей по производству карбамида в ближайшие годы будет существенно ниже прогнозируемого роста потребления, что создает предпосылки для более жесткого баланса спроса и предложения.

Yara США Европа Норвегия
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