Минфин РФ предложил снизить топливный демпфер в два раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Топливный демпфер в настоящее время идет в маржу нефтепереработчиков, чтобы исправить эту ситуацию, Минфин РФ предлагает снизить демпфер в два раза в период с июля 2023 года по июль 2024 года.

В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд руб. в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы нефтяники после изменений демпфера не пытались повышать цены на нефтепродукты. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил журналистам.

Он напомнил, что власти РФ в свое время вводили топливный демпфер, чтобы создать примерно равную доходность при поставках российских нефтепродуктов как на экспорт в Европу, так и на внутренний рынок.

"Разницу при высоких ценах на западе - мы компенсировали (из бюджета - ИФ), при низких ценах на западе - нефтяники доплачивали (в бюджет - ИФ). Сейчас западных рынков нет. Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, сейчас с Urals тоже не понятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня 8 тыс. рублей на тонну, раньше была меньше 2 тыс. тонн. Если посмотреть, откуда она берется - за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что Минфин "не может пройти мимо этого факта, надо корректировать". "Были предложения - отменить демпфер, но тогда маржа нефтепереработчиков будет на уровне предыдущих нормальностей, может быть даже пониже. Сейчас предложение у нас такое - уполовинить эту маржу. И на год зафиксировать - с июля этого года до июля следующего года - сниженный в два раза демпфер. Это даст нам экономию по нефтегазовым доходам и снизит недопоступление этих доходов в бюджет", - заявил он.

По словам Силуанова, из-за новой корректировки демпфера выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц.

Отвечая на вопрос, за счет какого параметра в расчёте демпфера планируется корректировка этого механизма, он сказал: "Просто коэффициент 0,5".

При этом Силуанов подчеркнул важность мониторинга цен на нефтепродукты на внутреннем рынке РФ при корректировке демпфера, отметив особенную задачу Федеральной антимонопольной службы в этом плане.

"ФАС нужно будет контролировать ситуацию с ценами на нефтепродукты. Сразу скажу, я об этом и раньше говорил, что цены на дизельное топливо, предположим, сегодня у нас такие, как будто нет демпфера. То есть цены уже отыграли давным-давно нормы. Поэтому сейчас самое главное, чтобы наши нефтепереработчики не пытались создавать повышательный тренд в ценах на нефтепродукты. Потому нужно очень четко контролировать ценообразование на бензин и дизель. На дизель (предлагаемый - ИФ) демпфер не должен влиять по ценам, которые сложились. На бензин - да чуть-чуть давление возможно", - сказал Силуанов.

"Но еще раз повторюсь, поскольку у нас нет индикаторов доходности на западных рынках, мы считаем", что предлагаемый вариант корректировки демпфера - "абсолютно справедливое решение", заключил глава Минфина.