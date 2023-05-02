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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Бензин резко подорожал на АЗС Москвы после месяца стабильных цен

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ряд сетей АЗС Москвы повысил розничную стоимость бензинов по итогам прошлой недели, что привело к значительному росту средневзвешенных цен на топливо в столице после их месячной стагнации, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средняя стоимость Аи-92 увеличилась на 17 коп., до 48,14 руб./л. Цены выросли на заправках "ЛУКОЙЛА" (на 40 коп., до 49,21 руб./л), ТК "ЕКА" (на 40 коп., до 48,66 руб./л), Teboil (на 34 коп., до 47,93 руб./л) и "НефтьМагистрали (на 30 коп., до 48,07 руб./л).

Эти же сети подняли цены и на 95-й бензин, что привело к увеличению его средней розничной стоимости на 30 коп., до 53,48 руб./л. В частности, цена Аи-95 на заправках ТК "ЕКА" увеличилась на 1,24 руб., до 54,73 руб./л, "ЛУКОЙЛА" - на 40 коп., до 55,18 руб./л, "НефтьМагистрали - на 40 коп., до 53,39 руб./л, Teboil - на 31 коп., до 52,98 руб./л.

Кроме того, перечисленные сети АЗС подняли стоимость Аи-100, что привело к росту его средневзвешенной розничной цены в Москве на 18 коп., до 63,22 руб./л.

В то же время, стоимость дизельного топлива по итогам минувшей недели сохранилась на уровне 58,78 руб./л.

Рост стоимости бензинов в рознице отражает повышение биржевых цен на них. Как сообщалось, по итогам апреля стоимость Аи-92 на бирже увеличилась на 8,5%, до 50 072 руб./т, на Аи-95 - на 8,8%, до 55 784 руб./т. По мнению участников рынка и отраслевых экспертов, это может быть связано со снижением производства на отечественных НПЗ ввиду выхода в ремонт ряда крупных заводов, а также с новостями о корректировке топливного демпфера.

Московская топливная ассоциация Москва
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