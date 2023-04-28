Правительство изучает дополнительную корректировку цены нефти в налогообложении нефтяников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает совершенствование методики расчета налогов для нефтяников с целью установить в них "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он напомнил, что недавно правительство установило в расчете нефтегазовых налогов - НДПИ, НДД, экспортной пошлины и акцизов, минимальную цену - цену нефти Brent за минусом определенных дисконтов. Если цена российского сорта Urals превышает эти показатели, то налоги рассчитываются от нее.

"У нас есть и дальнейшие предложения по корректировке этой методики, которую вчера президент подписал - порядок корректировки дисконта при расчете НДПИ. А у нас есть и иные предложения, я сейчас не буду просто про них говорить, но которые будут обсуждаться в правительстве по совершенствованию методики расчета налогов для нефтяников", - сказал министр.

По его словам, министерство сейчас определяет справедливую цену для налогообложения, при этом рассматриваются различные варианты корректировки.

"По поводу дисконта, расчета справедливой цены для налогообложения нефтедобытчиков. Первая часть принята c постепенным снижением дисконта до $25 за баррель к Brent. Минфин на этом не останавливается, мы не можем ничего не делать", - добавил Силуанов.

Ранее были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в расчете НДПИ и обратного акциза на нефть с 1 апреля применяется цена нефти Brent, уменьшенная в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Дисконты в расчете экспортной пошлины будут использоваться с июня, также, как и НДПИ при расчете НДД, который исчисляется с 1 января 2024 года.

Недавно вице-премьер РФ Александр Новак заметил, что в настоящее время налогообложение привязано к европейскому рынку, а российская нефть поступает сейчас и в другие регионы, где дисконты ниже, чем на Балтике.

С 5 декабря 2022 года действует эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 года - на импорт нефтепродуктов. Однако котировка CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете налогов РФ на основании методики агентства Argus. Если раньше котировка CIF была рыночной, то теперь она является расчетной к котировке FOB в российских портах, где формируются реальные цены.

Россия перенаправляет свою нефть на азиатские рынки, причем продает ее не только на условиях FOB, но и в порту покупателя (DAP, CIF).

В конце марта первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что котировки нефти, предоставляемые иностранными агентствами, не отражают реальную ситуацию на рынке. В настоящее время ведомства ведут работу по формированию отечественных индикаторов.