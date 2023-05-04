Источники сообщили о предложениях Минфина изменить налогообложение нефтяников

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минфин предложил ряд изменений в налогообложение нефтяных компаний, этим предложениям еще предстоит пройти обсуждение в правительстве, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ходом обсуждения.

Так, Минфин предлагает в расчете демпфера по бензинам и дизельному топливу снизить вдвое дельту между экспортной и внутренней ценой с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что ведомство предлагает снизить в два раза маржу нефтепереработчиков, начиная с июля 2023 года по июль 2024 года. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд руб. в месяц, заметил он.

Силуанов говорил также, что правительство обсуждает совершенствование методики расчета налогов для нефтяников, с целью установить в них "справедливую" цену нефти, с которой взимаются налоги.

С апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: с апреля он составляет $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля и далее - $25 за баррель.

Теперь обсуждается вариант уплаты налога по цене, наибольшей из трех величин: фактической цены Urals (по расчету Argus), дисконтированной цены Brent (при этом, один из обсуждаемых вариантов - снизить дисконт с сентября до $20 за баррель) либо цены, которая будет установлена по методике ФАС, согласованной с Минфином. Данная методика предполагает расчет средней цены нефти в российских портах - Балтики, Новороссийска и Козьмино, а также цены поставок по нефтепроводу "Дружба".

В расчет пошлины на нефть, как предполагается, будет введен индекс СПбМТСБ, также на основе средней цены российской нефти в морских портах Балтики, Новороссийска и Козьмино, а также поставляемой по нефтепроводу "Дружба".

По аналогии с расчетом НДПИ в пошлине установлен дисконт к Brent, но только с июня. Теперь для расчета пошлины предлагается использовать бОльшую из величин: фактическую цену Urals, дисконтированный Brent или индекс биржи СПбМТСБ. С сентября дисконт к Brent предлагается установить также в размере $20 за баррель.

Также одним из предложений является перенести начало налогового вычета по ННД для 3-й группы месторождений с 2024 на 2027 год.

Источники подчеркивают, что все эти параметры еще будут обсуждаться в правительстве, и есть несколько вариантов их изменения.

"Интерфакс" обратился в Минфин за комментарием.