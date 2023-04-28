Нефтегазовая Eni сократила квартальную выручку на 15%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года итальянская нефтегазовая компания Eni SpA уменьшила скорректированную чистую прибыль на 11% и выручку - на 15% на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры.

Чистая прибыль компании без учета разовых факторов в январе-марте снизилась до 2,91 млрд евро с 3,27 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Выручка сократилась на 15%, до 27,19 млрд евро с 32,13 млрд евро годом ранее, несмотря на восстановление добычи углеводородов и сильные показатели газового сегмента.

Добыча нефти и газа в первом квартале не изменилась и составила 1,66 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с), говорится в сообщении Eni.

Eni ожидает, что добыча по итогам 2023 года составит 1,63-1,67 млн б.н.э./с, во втором квартале - 1,6 млн б.н.э./с.

Компания понизила годовой прогноз капитальных затрат до порядка 9,2 млрд евро с 9,5 млрд евро с учетом укрепления евро.

С начала года капитализация Eni выросла на 0,8%, до 48,64 млрд евро.