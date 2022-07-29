Чистая прибыль Eni взлетела в 15 раз благодаря росту цен на энергоносители

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA повысила чистую прибыль более чем в 15 раз во втором квартале 2022 года на фоне роста цен на нефть и газ.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила 3,82 млрд евро по сравнению с 247 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 5,84 млрд евро с 2,05 млрд евро.

Выручка выросла почти в два раза, до 31,56 млрд евро с 16,29 млрд евро годом ранее.

Добыча нефти и газа во втором квартале практически не изменилась в годовом выражении, составив 1,58 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с), говорится в сообщении Eni.

Компания ожидает, что добыча углеводородов по итогам всего года составит около 1,67 млн б.н.э./с. Средняя цена нефти марки Brent в текущем году, как ожидается, составит $105 за баррель.

Также руководство Eni увеличило программу выкупа акций на 1,3 млрд евро, до 2,4 млрд евро.

Акции Eni дорожают на 1,7% в начале торгов в пятницу. С начала года капитализация компании снизилась на 9,2%, до 39,6 млрд евро.