ЦБ считает нецелесообразным вводить для банков передачу под управление активов недружественных иностранцев

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России не считает целесообразным распространять практику передачи под внешнее управление российских активов недружественных нерезидентов на банки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается возможности передачи под управление российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам. Эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования российской экономики", - сказала Набиуллина.

"В банковском секторе мы не считаем это целесообразным", - отметила она.

Во вторник вечером президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов финской Fortum и немецкой Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

Указ президента РФ о временном управлении в отношении российских активов Fortum и Uniper не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, заявляли в Росимуществе. В сообщении ведомства также говорилось, что при необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен.