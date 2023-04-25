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Росимущество получило во временное управление доли иностранцев в "Юнипро" и "Фортуме"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Росимущество получило во временное управление принадлежащие иностранным акционерам доли в ПАО "Юнипро" и ПАО "Фортум", следует из опубликованного во вторник вечером указа президента РФ.

В частности, в перечень имущества, попадающего под временное управление, вошли 83,73% акций ПАО "Юнипро" (принадлежат немецкой Uniper SE), а также акции ПАО "Фортум" - 69,88% акций, принадлежащие Fortum Russia B.V., и 28,35% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V.

Такое решение было принято "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконные лишение РФ, российских юридических и физических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности, в целях защиты национальных интересов РФ", говорится в указе.

Временное управление вводится в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с перечисленными выше странами, ценных бумаг, долей в уставных капиталах, имущественных прав, написано в документе.

Временный управляющий осуществляет полномочия собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале российского юридического лица, имущественных прав, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом, говорится в указе.

Также временный управляющий осуществляет функции по проведению инвентаризации имущества, находящегося во временном управлении, и обеспечению сохранности такого имущества. Финансирование расходов, связанных с временным управлением имуществом, осуществляется за счет доходов от его использования, перечисляется в документе.

Как отмечается в указе, в качестве временного управляющего определено Росимущество, но президентом РФ, в том числе по предложению Росимущества, может быть определено управляющим иное лицо.

Временное управление имуществом прекращается по решению президента РФ, говорится в указе.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае прошлого года объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в РФ.

В апреле CEO Fortum Маркус Раурамо говорил, что компания продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим активам не только в России, но и в других странах.

В свою очередь немецкий Uniper в своем отчете по итогам 2022 года заявлял, что потерял возможность принимать решения и руководить "Юнипро". Продажа "Юнипро" также остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента РФ.

Росимущество Фортум Юнипро
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