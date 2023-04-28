ЦБ поддержал расширение адресных льготных программ ипотеки на вторичный рынок жилья

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддерживает распространение адресных льготных ипотечных программ на вторичный рынок жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Вы знаете нашу позицию, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, потом должны сворачиваться, и мы должны переходить к адресным программам. И то, что касается адресных программ, я считаю, что это было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок, потому что это адресная программа, это все-таки не поддержка застройщиков, а поддержка конкретных категорий людей. И неважно, как они покупают жилье - на первичном рынке или на вторичном, это на наш взгляд, можно было бы распространить на вторичный рынок", - сказала она.