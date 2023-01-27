Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Президент РФ поручил продлить программу льготной ипотеки до середины 2024 года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Льготная ипотечная программа в России будет продлена до 1 июля 2024 года, при этом ставка составит не более 8% годовых, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить продление до 1 июля 2024 г. срока действия льготной ипотечной программы, установив, что ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 8% годовых в течение всего срока кредитования", - говорится в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

ЭкономикаЦБ ждет в 2023 году замедления прироста ипотеки и ускорения потребкредитованияЧитать подробнее

Президент также распорядился обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми. При этом должна быть предусмотрена возможность получения семьями, имеющими двух и более детей в возрасте до 18 лет, ипотечного жилищного кредита по ставке не более 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу, в рамках которой гражданам РФ предоставляется возможность приобретения или строительства жилых помещений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с использованием ипотечного жилищного кредита по ставке не более 2% годовых.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

МИД РФ обязал посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Начальнику IT-управления ФТС вменили получение особо крупной взятки

В МИД РФ на следующей неделе ждут нового посла США Линн Трейси

РКН заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки о российской армии

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе по объектам энергетики Украины

Вертолет Ми-8 зацепил лопастями землю при посадке во "Внуково"

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

На спецверсию SSJ100 установят дополнительные топливные баки

Новые субъекты РФ официально перейдут на московское время

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });