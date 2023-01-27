Президент РФ поручил продлить программу льготной ипотеки до середины 2024 года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Льготная ипотечная программа в России будет продлена до 1 июля 2024 года, при этом ставка составит не более 8% годовых, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить продление до 1 июля 2024 г. срока действия льготной ипотечной программы, установив, что ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 8% годовых в течение всего срока кредитования", - говорится в перечне поручений президента РФ по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Президент также распорядился обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми. При этом должна быть предусмотрена возможность получения семьями, имеющими двух и более детей в возрасте до 18 лет, ипотечного жилищного кредита по ставке не более 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу, в рамках которой гражданам РФ предоставляется возможность приобретения или строительства жилых помещений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с использованием ипотечного жилищного кредита по ставке не более 2% годовых.