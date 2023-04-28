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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ЦБ поддерживает введение лимита на валютные операции в рамках сделок "на выход" нерезидентов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддерживает введение лимита на валютные операции в рамках сделок, получивших разрешение правительственной комиссии по осуществлению платежей за рубеж, это поможет снизить волатильность, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции.

"Мы поддерживаем установление таких лимитов. О конкретных параметрах, я думаю, объявит правительственная комиссия - это все-таки решение правительственной комиссии", - сказала она.

По ее словам, установление таких лимитов поможет снизить волатильность, потому что такие сделки, если они еще и масштабные, могут создавать краткосрочную волатильность на валютном рынке.

"Еще раз хочу подчеркнуть: речь ни в коем случае не идет о том, что мы через это собираемся влиять на уровень курса. Курс у нас остается плавающим", - добавила глава ЦБ.

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