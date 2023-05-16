ЦБ предложил новое условие для разрешения на сделки с уходящими иностранцами

Покупателей их активов могут обязать размещать на бирже часть приобретенных акций

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России считает необходимым ввести обязательство по размещению на бирже части акций компаний, выкупаемых у нерезидентов, уходящих из России. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2023".

"У нас по разрешению правительственной комиссии происходят сделки по покупке у иностранных собственников компаний, долей, акций и так далее. И мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций как минимум вывести на рынок. Это тоже даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов", - сказала она и добавила, что этот вопрос обсуждается сейчас с правительством.

"Да, есть такая идея, хорошо, что она живет", - прокомментировал председатель набсовета "Московской биржи" Олег Вьюгин.

Сейчас подкомиссия правкомиссии по иностранным инвестициям, выдавая разрешения на те или иные сделки "на выход", уже предъявляет целый ряд требований (в том числе отложенного характера) - например, поддержание численности сотрудников, уровня инвестиций, производства и так далее, определяя при этом конкретные KPI и временные отсечки для их контроля.