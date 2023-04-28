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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Доходы американцев в марте выросли сильнее прогноза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Доходы населения США в марте 2023 года выросли на 0,3% к февралю, сообщило Министерство торговли страны. Расходы американцев не изменились.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,2% и снижение второго на 0,1%, отмечает Trading Economics.

В феврале доходы населения США также выросли на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, увеличились на 0,1%, а не на 0,2%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте поднялся на 4,2% в годовом выражении - минимальными темпами с мая 2021 года. В феврале его значение увеличилось на 5,1%.

Повышение индекса PCE в помесячном выражении замедлилось до 0,1% с 0,3%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос в марте на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в феврале.

В годовом выражении подъем индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с пересмотренными 4,7% в феврале. Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов базовой инфляции до 4,5% в годовом выражении с объявленных ранее 4,6%.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

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