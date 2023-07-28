Расходы американцев в июне выросли на 0,5%, сильнее прогнозов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Расходы населения США в июне выросли на 0,5% по сравнению с маем, сообщило Министерство торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,3%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%.

В мае, по пересмотренным данным, расходы населения США увеличились на 0,2%. Ранее сообщалось, что они выросли на 0,1%. Показатель роста доходов пересмотрен с повышением до 0,5% с 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне повысился на 0,2% в помесячном и на 3% в годовом выражении. В мае показатели составляли соответственно 0,1% и 3,8%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,3% в мае).

В годовом выражении подъем индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,1% с 4,6% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения темпов базовой инфляции до 4,2% в годовом выражении, по данным Trading Economics.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.