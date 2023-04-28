ЦБ пока не видит проблем для банков из-за объема льготной ипотеки от застройщиков

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Объем околонулевой ипотеки от застройщика на балансах банков составляет порядка 800 млрд рублей, или 5% от их ипотечного портфеля, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"То есть в целом для ипотечного портфеля банков это не создает большой проблемы", - сказала она.

Реализация рисков ипотеки по сверхнизким ставкам зависит от того, как будут развиваться цены на рынке жилья, отметила глава ЦБ.

Ранее на этой же пресс-конференции она отметила, что Банк России постоянно мониторит рынок ипотеки, но пока не выявил новых схем. Что же касается траншевой ипотеки, то ЦБ ее не приветствует.

Банк России неоднократно предупреждал о рисках, которые несет высокий рост ипотечных кредитов на фоне ухудшения стандартов выдач и использования схем от застройщиков. В связи с этим ЦБ вводит повышенные резервы по "схемной" ипотеке от застройщика и более высокие надбавки с учетом пересчета доли первоначального взноса. Кроме того, регулятор с 1 мая увеличивает макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.