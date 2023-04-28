ЦБ РФ не видит новых схем на рынке ипотеки, но постоянно мониторит этот вопрос

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пока не выявил новых схем на рынке ипотеки, но постоянно мониторит этот вопрос, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается траншевой ипотеки, мы сейчас не видим широкого распространения этих схем. Мы смотрим за этим рынком, если увидим расширение таких механизмов, будем предпринимать меры. Но банкам мы говорим, что не приветствуем такую траншевую ипотеку. Если она будет развиваться, будет достаточно жесткое регулирование. Новых схем пока не видим, будем смотреть, они могут появиться в любой момент. Мы видели в прошлом году и в позапрошлом году, как эти схемы быстро возникали. Поэтому это предмет постоянного мониторинга", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.