ГК "Монополия" выкупила 75,07% акций Globaltruck за 3,62 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU -Транспортная группа компаний "Монополия" успешно закрыла сделку по приобретению 75,07% акций автомобильного FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ). Совокупная выручка объединенной компании в 2023 году, как планируется, составит 60 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"Монополия" планово приобрела 43,89 млн обыкновенных акций ПАО "ГТМ" по фиксированной цене 82,5 руб. за бумагу. Таким образом, стоимость приобретенного группой пакета составила 3,62 млрд рублей. Сделка была завершена 21 апреля.

В структуру Globaltruck входят семь компаний, осуществляющих операционную деятельность в РФ. Перевозчик обслуживает около тысячи клиентов, в том числе крупнейших игроков сегментов розничной торговли, FMCG, электронной коммерции и доставки посылок, а также российские промышленные холдинги. До сделки 61% капитала компании владела подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd, РФПИ и соинвесторы - 19,4%, на остальных акционеров приходилось 19,6%.

Последние несколько лет Globaltruck разрабатывает цифровую логистическую платформу GT-2. Инфраструктура объединенной компании будет трансформироваться в сервисную, обслуживающую цифровые платформы: и GT-2, и собственную действующую платформу "Монополии" – Monopoly.Online.

Как отметил председатель совета директоров АО "Монополия" Илья Дмитриев, "у обеих компаний есть свой успешный практический опыт, который будет использован в борьбе за лидерство на рынке цифровой логистики".

"Мы приветствуем старт объединения с таким значимым игроком рынка, как ГК "Монополия". Интеграция опыта "Монополии" даст значительный синергетический эффект и позволит совместно двум компаниям предложить рынку еще более эффективные решения", - прокомментировал закрытие сделки гендиректор Globaltruck Илья Саттаров.

Как уточнили в "Монополии", автопарк объединенной группы составляет 2,3 тыс. сцепок тягачей и полуприцепов. В него входит парк Globaltruck, который, как сообщалось, состоит из порядка 1,3 тыс. тягачей (в основном Volvo и Scania) и 1,5 тыс. полуприцепов.

На вопрос о том, планирует ли "Монополия" консолидировать 100% акций ПАО "ГТМ" с целью его дальнейшей ликвидации, в компании ответили: "Пока говорить о чем-то определенном рано. Все будет зависеть от ситуации на рынке и сформированной в дальнейшем стратегии развития обновленной группы компаний".

Перспективы выхода на IPO в группе, в структуру которой вошел единственный публичный игрок сектора FTL-автоперевозок на российском рынке, пока оценивают неоднозначно. "Если мы говорим про выход на IPO, подразумевая только ГК "Монополия", то сейчас дать однозначный ответ невозможно. Все зависит от состояния рынка. При определенной совокупности факторов и удачной конъюнктуре рынка мы, может быть, рассмотрим такой вариант. Но, когда это будет и будет ли вообще, сейчас сказать сложно", - сказали "Интерфаксу" в компании.

"Монополия ранее сообщала, что в случае успешного завершения сделки планирует делистинг бумаг ГТМ с "МосБиржи". В группе по-прежнему допускают кейс делистинга, однако не уточняют, когда и при каких условиях это может произойти.