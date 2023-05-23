В Globaltruck сменился гендиректор

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гендиректором автомобильного FTL-грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) назначен Денис Михалин, который продолжит занимать должность финансового директора группы компаний "Монополия", выкупившей в апреле контрольный пакет акций автоперевозчика (75,07%).

Как сообщила пресс-служба Globaltruck, Илья Саттаров, занимавший должность гендиректора ПАО "Глобалтрак Менеджмент" в 2019-2022 годах, продолжит карьеру вне группы по собственной инициативе.

"В последние годы компания Globaltruck активно развивалась и благодаря грамотному управлению во главе с Ильей Саттаровым смогла добиться значительных результатов. Например, создана современная цифровая платформа, которая отвечает актуальному запросу на цифровизацию процессов грузоперевозок и отрасли в целом", - цитирует Михалина пресс-служба ГТМ.

Топ-менеджер имеет опыт корпоративного, антикризисного управления и интеграции активов крупных российских и международных компаний. В частности, он занимался вопросами бизнес-интеграции российских активов Alcoa (2006-2010 гг.), Schneider Electric (2016-2020 гг.), участвовал в органах корпоративного управления ДЗО ОАО "Лада-Сервис". Одной из задач объединения активов "Монополии" и Globaltruck, по его словам, является получение синергетического эффекта.

"С учетом моего опыта участия в больших интеграционных проектах одним из приоритетных направлений работы будет формирование и управление инициативами по интеграции компании с фокусом на максимизацию эффективности в рамках объединенного операционного контура", - отметил Михалин, процитированный в пресс-релизе Globaltruck.

В стратегических планах объединенной группы – возглавить цифровизацию отрасли грузоперевозок в России, нарастить активы обеих компаний, расширить присутствие и увеличить долю рынка.

Как сообщалось, группа "Монополия" в апреле закрыла сделку по приобретению 75,07% акций Globaltruck, планово выкупив 43,89 млн обыкновенных акций перевозчика по фиксированной цене 82,5 руб. за бумагу. Таким образом, стоимость приобретенного группой пакета составила 3,62 млрд руб. Сделка была закрыта 21 апреля.

До этого 61% капитала компании владела подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd, РФПИ и соинвесторы – 19,4%, на остальных акционеров приходилось 19,6%.

В структуру Globaltruck входят семь компаний, осуществляющих операционную деятельность в РФ. Перевозчик обслуживает около тысячи клиентов, в том числе крупнейших игроков сегментов розничной торговли, FMCG, электронной коммерции и доставки посылок, а также российские промышленные холдинги.

Последние несколько лет Globaltruck разрабатывал цифровую логистическую платформу GT-2. Инфраструктура объединенной компании, как сообщали в ГК "Монополия", будет трансформироваться в сервисную, обслуживающую цифровые платформы: и GT-2, и собственную действующую платформу "Монополии" – Monopoly.Online.

Автопарк объединенной группы составляет 2,3 тыс. сцепок тягачей и полуприцепов. В него входит парк Globaltruck, который состоял из порядка 1,3 тыс. тягачей (в основном Volvo и Scania) и 1,5 тыс. полуприцепов.

"Монополия сообщала, что в случае успешного завершения сделки планирует делистинг бумаг ГТМ с "МосБиржи". В группе не уточняли, когда и при каких условиях это может произойти.