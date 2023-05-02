Скорректированная EBITDA "М.Видео-Эльдорадо" в 2022 году выросла в 1,7 раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA группы "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2022 года увеличилась в 1,7 раза и составила 15,5 млрд рублей (по МСФО 17), говорится в сообщении компании.

Маржинальность по показателю составила 3,8% против 1,9% годом ранее.

Скорректированный чистый убыток за год снизился на 10% и составил 6,7 млрд рублей. Убыток компания связывает со снижением продаж, существенными финансовыми расходами и расходами на амортизацию.

EBITDA сократилась на 26%, до 14,4 млрд рублей. Рентабельность по показателю – 3,6% против 4,1% в 2021 году.

Валовая прибыль составила 83 млрд рублей, снизившись за год на 5,1% за счет изменения микса продаж в разрезе категорий с сокращением доли продаж низко маржинальных категорий телефонов отдельных брендов, актуализации коммерческих условий с поставщиками, оптимизации процессов складской логистики и последней мили.

Выручка за год сократилась на 5,5%, до 402,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что GMV группы в 2022 году снизился на 14%, до 489 млрд рублей.

На конец года сеть группы составляла 1,226 тыс. магазинов. За год были закрыты 32 точки, компания объясняет это регулярным процессом избавления от неэффективных магазинов сети.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A) без учета амортизации "М.Видео-Эльдорадо" в 2022 сократились на 12,5%, до 68,65 млрд рублей, как процент от выручки - 17,1% против 16,5% годом ранее.

С апреля группа реализует программу снижения расходов за счет повышения операционной эффективности, в результате чего экономия за прошедший год достигла 14,9 млрд рублей. Ключевыми факторами динамики операционных расходов стали сокращение затрат на персонал на 0,2 п.п., до 5,8%, в результате оптимизации уровней управления и автоматизации процессов; снижение затрат на рекламу и маркетинг на 0,4 п.п., до 1,3%; снижение прочих расходов на 0,1 п.п., до 1,5% и т.д.

Общий долг "М.Видео-Эльдорадо" вырос на 38,3%, до 95,7 млрд рублей, чистый долг – на 15%, до 65,5 млрд рублей. Рост чистого долга связан с запуском параллельного импорта, необходимостью авансирования импортных поставок в условиях низкого проникновения финансовых инструментов вследствие нестабильной геополитической ситуации. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 4,2х против 6,2х на конец 2021 года.